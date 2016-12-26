萬人包圍立院 警政署設「小蜜蜂」為警補充熱量

我要評比

立法院內罕見出現警察專屬的「小蜜蜂」。圖／郭建伸攝

立法院司法法制委員匯今審查「婚姻平權法案」，挺、反同婚雙方超過萬人包圍立院，警政署派大量警力輪值。立法院康園餐廳今天前罕見出現「小蜜蜂」，提供咖啡、貝果、橘子等食物，讓派駐的警力可享用。

有鑒於過去陳抗時常見員警用餐環境不佳，甚至集體在路邊坐板凳吃便當，警政署長陳國恩今與警友會在立法院內設置「小蜜蜂」補給站，讓警員輪班時可食用。

(中時)