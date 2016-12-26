蔡英文將出訪4邦交國 李大維：與我關係穩定

外交部長李大維今日在立法院表示，尼加拉爪與我關係很穩定，蔡英文將出訪的4個國家都相當穩定。外交部與邦交國的關係，都有燈號顯示，李大維說，外交部每半個月會檢視一次燈號。

至於法國國際廣播電台24日報導，梵蒂岡與北京的建交談判已經進入尾聲，北京與梵蒂岡很可能採納「越南模式」，亦即由大陸方面提出主教名單由教廷同意任命，解決過去雙方堅持己見的磨擦問題。李大維表示，這是炒冷飯報導，可用4個字形容就是「了無新意」。

(中時)