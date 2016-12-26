動物園耶誕驚魂記！直擊「圓仔」狠拆茄冬樹覓食

「圓仔」就是想要嚐嚐茄冬子的味道。（台北市立動物園提供）

冬至過完，緊接著就是耶誕節！沒想到冬至搓的「圓仔」竟然不聽話，又變成幼時淘氣愛搗蛋的小調皮了嗎？耶誕節剛過，大門廣場為遊客設置的耶誕樹都還豎立原地，但台北市立動物園的大貓熊「圓仔」，卻早已自行啟動「毀樹計畫」。戶外活動場內原先枝枒茂密的茄苳樹，完全抵不過貪圖肥美果實的「圓仔」，在她一連幾天、意志堅強的「努力」下，茄苳樹終於被撤底「拆」了！

天氣逐漸轉涼後，三隻大貓熊「團團」、「圓圓」、「圓仔」開始輪流到戶外活動場透氣，而此時節也正逢茄苳樹果實成熟期，不少最近專程來到台北市立動物園看大貓熊的粉絲們，許多都幸運地在差點被嚇出一身冷汗的情況下，見識到「圓仔」為了吃到長在高處的果實，如何施展高超的爬樹技能!

在貓熊「圓仔」意志堅強的「努力」下，茄苳樹終於被撤底「拆」了！（台北市立動物園提供）

不過「圓仔」的賣力活動，可不僅是拿到想吃的果實而已，還意外變成了「毀樹計畫」！為了能夠吃到心心念念的果實，「圓仔」爬上將近兩層樓高的茄苳樹，利用強而有力的熊掌，一把一把地將樹枝折下，檢查是否有果實藏在枝枒間，而這棵茄苳樹的樹冠層，就在短短的幾天之內，徹底地被「圓仔」給「拆」了！

許多民眾擔心「圓仔」爬到高處，會有摔落的危險，保育員解釋，大貓熊是爬樹高手，當聰明的「圓仔」爬向高處時，一定會有一隻腳抓穩樹枝，絕對不會讓自己掉下來!所以喜愛大貓熊的民眾可以不用擔心，而動物園同仁藉著這機會所拍攝到的影像，恰可讓大家一睹大貓熊擅長爬樹的習性。

「圓仔」的毀樹極限運動。（台北市立動物園提供）

由於戶外活動場是由三隻大貓熊輪流使用，也讓人不禁好奇，只有「圓仔」對茄苳樹的果實這麼「狂熱」與「執著」嗎?就保育員的觀察，或許由於「圓仔」還「童心未泯」的緣故，對茄苳樹的果實也相當好奇，因此才會貪吃地爬上高處取食。

耶誕節剛過，「圓仔」已搶先拆樹!民眾來到台北市立動物園，記得來大貓熊館一睹在戶外放風的大貓熊，幸運的話，還能看到展現高超爬樹技能的特技熊-「圓仔」喔！

(中時電子報)