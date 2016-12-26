想追！邱淑貞15歲女清純聖誕照曝光

邱淑貞大女兒沈月亭亭玉立！（圖／達志影像、取自沈月Ig）

大美人邱淑貞自從結婚後就淡出螢光幕，她與富商沈嘉偉結婚後，育有3名女兒，現年15歲的大女兒沈月，更是多次與邱淑貞公開露臉，修長的美腿與清秀臉蛋，被看好有機會接班媽媽，而沈月趁著聖誕假期也po出聖誕照，清純模樣讓網友都暴動稱「等大一點就追妳！」

沈月先前與邱淑貞多次一同現身，母女倆感情好，經常上街採買，公開場合邱淑貞也都帶著愛女，她外型亮麗，被讚遺傳到媽媽好基因。昨她更在Instagram上貼出站在聖誕樹前的美照，清純的模樣讓許多網友大呼「戀愛了」，還有人鼓勵她未來也能考慮選美，和媽媽邱淑貞一樣出道。

(中時電子報)