婚姻平權修法或立專法 邱太三：政策選擇

法務部長邱太三（圖）26日針對婚姻平權要立專法還是修民法表示，各種方案在各國都有，這是一個立法政策的選擇，有各自的優缺點，法務部會針對每一種的優缺點提供相關的配套。中央社記者徐肇昌攝 105年12月26日

法務部長邱太三今天針對婚姻平權要立專法還是修民法表示，各種方案在各國都有，這是一個立法政策的選擇，有各自的優缺點，法務部會針對每一種的優缺點提供相關的配套。

立法院司法及法制委員會今天審查婚姻平權法案，邱太三在列席前受訪表示，法務部會針對各種的版本提供配套的修法意見。

對於法務部的立場，邱太三指出，上一屆司委會有要求法務部要針對有關於婚姻平權的議題做研究，所以法務部在今年初就已委託清華大學學者，蒐集各國的立法經驗，當時是以同性伴侶法的方向做研究，由於本屆司委會未要求法務部停止，所以既有的研究方案就繼續在走。

邱太三說，因為不同的立委有各自價值的追求跟信仰的堅持，基本上看各國的經驗，其實是立法政策的選擇，只不過法務部作為民法的主管機關，又涉及到其他的部會，就必須要比較慎重把各個可能、各部會的影響，提供立委參考。

媒體詢問，法務部研擬的同性伴侶法還是會在下會期送立院嗎？邱太三表示，就看立法院的立法進度，伴侶法不限於同性，各國的社會針對伴侶的相關規定也有不限於同性的，看立院相關的立法進度如何，法務部在做適當的對應跟調整，原則上明年2月底會送進立院。

媒體追問邱太三，若要符合台灣國情，到底是立專法，還是修民法？邱太三說，各種方案在各國都有，是一個立法政策的選擇，有各自的優缺點，當然法務部要把每一種的優缺點提供相關的配套。1051226

(中央社)