川普嫌F-35貴 美海軍有另項選擇

不僅美國總統當選人川普批評洛克希德馬丁公司製造的F-35型戰機太貴，美國海軍也對這款第5代的戰機反應冷淡，甚至持續購進波音的F/A-18E/F超級大黃蜂戰機。

根據美國「國家利益」（The National Interest）雙月刊報導，當前美國海軍的策略是，增購部分數量由洛馬（Lockheed Martin）產製，採單發動機設計具匿蹤性能的艦載F-35C，使海軍航空隊具備匿蹤作戰能力。

不過仍持續購買波音公司（Boeing）價格實惠的超級大黃蜂戰機，並且開始著手研發第6代可無人駕駛的戰機F/A-XX，以及「無人駕駛、航母彈射起飛的空中監視與打擊」（UCLASS）系統。

報導說，因波音致力升級的Block III超級大黃蜂戰機已成功完成許多改良，戰力差可匹配F-35C，若縮減購買這第5代戰機的開支，省下的經費投資於F/A-XX和全新長程無人攻擊機項目，對美國海軍而言更實用。

尤其考量中國大陸的反艦飛彈射程，美國海軍艦艇至少得保持距離海岸1000浬，才能避免10萬噸且造價超過130億美元的戰艦暴露於危險中。

也就是說美國海軍需要可執行長程任務的航空隊，但目前F-35C與F/A-18都不足以擔任這樣的任務，何況F-35C還所費不貲。

因此畢其功於一役的解決方案，包括購買更多先進的超級大黃蜂，以及同樣由波音生產製造的EA-18G「咆哮者號」（Growler）艦載型電子攻擊機，同時挹注第6代戰機F/A-XX的研發，最符合美國海軍未來建軍構想。1051226

(中央社)