民調：7成1認為立院不須急著通過同婚

台灣民意基金會董事長游盈隆今公布民調說，挺同反同交鋒，已從11月雙方旗鼓相當，轉變成目前反同超前挺同18個百分點；7成1認為立法院現在不須急著立法通過同性婚姻合法化。

立法院今天審婚姻平權法案，場外挺同反同勢力集結。

台灣民意基金會董事長游盈隆今天公布最新民調指出，民調詢問民眾贊不贊成「同性婚姻合法化」？

結果顯示，13.6%非常贊成，24.2%還算贊成，21.2%不太贊成，34.8%一點也不贊成，4.3%沒意見，1.9%不知道。換句話說，37.8%贊成，56%反對。

游盈隆說，挺同反同力量的交鋒，已從原先11月雙方旗鼓相當，轉變成目前反同力量超前挺同力量18個百分點，這是一個令人驚奇的轉變。

他說，值得注意的是，強烈反對「同性婚姻合法化」的比例達到34.8%，超過11月的27%，這是否顯示反同力量有極端化的傾向？值得進一步觀察。

游盈隆指出，民調也顯示，有4成4的人贊成立專法，4成4的人反對，雙方旗鼓相當，不相上下。顯示目前整體社會對「立專法保障同性婚姻權益」主張的共識是零。

民調也問到，「有人說，目前台灣社會對如何實現『同性婚姻合法化』無共識，立法院實在不必急著現在立法通過。請問您同不同意這樣的看法」？其中，32.5%非常同意，38.2%還算同意，12.7%不太同意，10.2%一點也不同意，2.6%沒意見，3.8%不知道。

游盈隆說，換言之，關於「同性婚姻合法化」，有7成1的人認為立法院現在並不須急著立法通過，但有2成3的人不以為然。

這次調查由游盈隆負責問卷設計、研究發現的判讀、報告撰寫、及相關公共政策意涵的解析；山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是12月20日、21日；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1097人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.96個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。1051226

(中央社)