盼順利初審 上萬挺同婚民眾立院外聲援

上萬名挺同婚民眾、團體今天早上8時於立法院外的濟南路上聚會，希望今天審查民法修正草案，可以順利出委員會。

立法院司法及法制委員會今天審查攸關同性婚姻的民法修正案，挺同婚團體及反同婚團體也號召群眾，今天在立法院外集結，為各自的訴求主張聲援。

台灣同志諮詢熱線協會、台灣同志家庭權益促進會、婦女新知基金會、同志人權法案遊說聯盟、真光福音教會、同光同志長老教會等多個挺同婚團體，一早號召約上萬名挺同婚民眾，至立法院濟南路上聚會。

主辦單位早上9時宣布已有2萬2000人挺同婚民眾到場支持。

挺同婚團體認為，這次不分藍綠共有4個民法修正案，其中民進黨委員尤美女的版本是目前同志社群多數人贊同的修法版本，因為平等與適用的原則能在民法親屬篇的通則被明訂，才能全面確保同志家庭各項權益平等適用其他親屬法律，因此呼籲各黨立委支持此版本。

台灣同志諮詢熱線協會資深研究員呂欣潔說，這是有史以來第一次進入逐條審查階段，今天希望可以號召上萬名挺同婚民眾到場支持，除了會轉播立院場內狀況外，也會有一系列的課程活動。

台灣同志諮詢熱線協會秘書長彭治鏐說，今年的耶誕節，他們並沒有感受到愛，反而感受到恐懼、仇恨，因此今天才到現場要用愛來守護婚姻平權。

婦女新知基金會董事瞿欣怡也呼籲群眾面對挑釁時，要以不回應、不生氣的態度，因為他們的初衷是因為愛，無論經歷過多少暴力，他們都不曾害怕，同志朋友們不應該因為別人的惡，失去良善的心、失去對美好的堅持跟失去愛的初衷。

真光福音教會牧師張懋禎說，宗教應該是待人人性的真善美，任何用謊言、憤怒來表達自己的宗教立場，一定會被社會所唾棄。同光同志長老教會黃牧師也說支持婚姻平權，「神愛同志，婚姻平權」。

發起團體發言完後，現場開始合唱歌手張惠妹的「彩虹」，並傳遞彩虹旗，顯示挺同婚民眾守護婚姻平權法案的決心，宣誓同志人權絕對不會在中途下車，一定會坐到終點站，達到婚姻平權。1051226

(中央社)