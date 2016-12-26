歐巴馬耶誕玩脫逃遊戲 最後12秒才逃出
美國總統歐巴馬和兩個女兒今年的耶誕玩很嗨，他們回到夏威夷，嘗試了時下最夯的「密室脫逃遊戲」；即將接任總統的川普則過得很一般，他和夫人到了教堂，靜靜度過了平安夜。
英國「每日郵報」（Daily Mail）引述法新社報導，歐巴馬一家人今年照例回到夏威夷過耶誕，耶誕夜這天，歐巴馬偕同兩個女兒莎夏（Sasha）、瑪麗亞（Malia）和一些朋友，玩「逃脫威基基」（Breakout Waikiki）遊戲。這是玩家被鎖在屋子裡1個小時，解開謎題才能脫逃的遊戲。
脫逃遊戲多年來在亞洲等地蔚為風潮，最近也開始在美國流行。
「逃脫威基基」的網站寫著：「目標很簡單，你有60分鐘，從現實生活中的密室逃脫。」「破解密碼，運用膽識，解決謎題，找找手邊的東西，讓你及時逃出！」
而歐巴馬家族顯然成功破解了密碼。「逃脫威基基」的經理告訴網路媒體BuzzFeed：「他們大叫，尖叫，玩得很開心。他們在最後還剩12秒才逃脫成功。」
「說真的，我們本來不知道他們要來，真的百分之百沒預料到，他們是不同姓名預訂。開始前大約一小時，特勤局幹員才出現。」
之後，歐巴馬一家人享用了夏威夷的美食刨冰，歐巴馬還忙著和支持群眾握手。
第一夫人蜜雪兒並沒有一起玩脫逃遊戲，因為她忙著當志工，幫忙加拿大和美國國防工作人員追蹤耶誕老人全球走透透的路線，以及接聽好奇小朋友打來的電話。
蜜雪兒接聽兩個小朋友的電話時說：「我在雷達螢幕上看到一些東西，是…沒錯，是耶誕老人，麋鹿拉著他。」
另一方面，總統當選人川普（Donald Trump）偕同妻子回家族的度假地度耶誕，並在那裡參加了教會活動。1051226
(中央社)
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