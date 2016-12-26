林心如為霍建華慶生 甜密秀恩愛
藝人霍建華26日過37歲生日，妻子林心如在臉書上曬出幫霍建華慶生的照片，搭配翻糖蛋糕旁「我愛DADDY」字樣，甜密秀恩愛。
林心如霍建華婚後一向低調；為慶祝霍建華生日，林心如今晨PO出三張照片，除了有生日蛋糕照之外，還有兩人同框照。
林心如在臉書上寫著：「生日快樂我親愛的」。
懷孕7個月的林心如，之前接受大陸媒體訪問時說，結婚後，是一種很踏實、很安穩的感覺，雖然與霍建華結婚後就各自去工作，拍戲空檔才能見面，兩人仍像朋友一樣的相處。1051226
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(中央社)
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