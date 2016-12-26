遼寧艦位置？國安局：已過巴士海峽 朝南海

國安局副局長周美伍26日在立院證實，25日晚遼寧艦已經從巴士海峽通過，並沒有繞台一圈，但朝南海方向進行。至於未來演訓後回程，目前還不清楚。（陳建瑜攝）

國防部發言人陳中吉。(呂昭隆攝)

針對中共遼寧艦穿越宮古海峽，繞至台灣東部海域，國安局副局長周美伍今日上午在立院證實，昨晚軍艦已經從巴士海峽通過，並沒有繞台一圈，但朝南海方向進行。至於未來演訓後回程，目前還不清楚。

國防部表示，中共遼寧號航母由5艘作戰艦護衛下，於25日晚上8時沿我國東南防空識別區外20海浬經巴士海峽航行。26日上午9時通過屏東鵝鑾鼻南方90海浬(150公里)續向西南航行，我均有預置海、空兵力全程警戒、監偵與應處，籲請國人安心。

民進黨立委羅致政上午在立院外交國防委員會質詢周美伍，詢問遼寧艦今早8點位置。周美伍表示，遼寧號早上8點距離最南端210度（南南西）約130至150海里，先在東南方向，但現在往西南，方向朝南海，而「昨晚已過巴士海峽，沒有繞台一圈，從宮古下來，切靠近菲律賓，目前不會進入台灣海峽」。

周美伍強調，共軍一離開我方就完全掌握，23日先在渤海灣進行一般性操演，24日在到浙江外海進行一般性操演。這次全程配有其他護衛艦，數量超過其過去25次航訓，以前還分不同的，有的是空中、水面、有的是護衛。他說，這次看起來主要是以訓練為主。

至於美軍航空母艦是否附近？周美伍表示，不清楚，但「我們對狀況都有掌握」。

(旺報)