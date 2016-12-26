50K網友求愛海倫清桃 要求照顧老父約行房
台越混血藝人海倫清桃擁有天使臉孔、魔鬼身材，外型亮麗甜美的她，因此被封為「越南林志玲」，很有主見的她時常在分享時事看法與生活大小事，不過近日她卻收到男網友求愛，自稱月薪五萬，要求海倫清桃陪伴老父，文中還提到行房，言談輕蔑無禮，海倫清桃看了快氣炸！
海倫清桃近期收到網友私訊，對方自稱月薪五萬，「照不照顧我沒關係，能陪伴我的父親就好」，沒想到網友又說「我有自己的一個房間可以用來行房」，海倫清桃不滿對方無理舉動，氣得直呼：「一些台灣人把台越混血簡單化分為兩類1.要不是死愛錢，只會去酒店和小吃店討生活，2.就是傻子。」
海倫清桃闖蕩演藝圈多年，鮮少傳過緋聞，不過身邊不乏追求者，她也透露從美國、越南到台灣，遇過條件不錯的男士，但為了圓母親看她在台發光發熱的心願，她目前不會想其他的事，認真打拼事業。
(中時電子報)
關鍵字：海倫清桃
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。