50K網友求愛海倫清桃 要求照顧老父約行房

海倫清桃外型亮麗甜美，擁有「越南林志玲」稱號。（圖／取材自海倫清桃臉書）

台越混血藝人海倫清桃擁有天使臉孔、魔鬼身材，外型亮麗甜美的她，因此被封為「越南林志玲」，很有主見的她時常在分享時事看法與生活大小事，不過近日她卻收到男網友求愛，自稱月薪五萬，要求海倫清桃陪伴老父，文中還提到行房，言談輕蔑無禮，海倫清桃看了快氣炸！

海倫清桃近期收到網友私訊，對方自稱月薪五萬，「照不照顧我沒關係，能陪伴我的父親就好」，沒想到網友又說「我有自己的一個房間可以用來行房」，海倫清桃不滿對方無理舉動，氣得直呼：「一些台灣人把台越混血簡單化分為兩類1.要不是死愛錢，只會去酒店和小吃店討生活，2.就是傻子。」

海倫清桃闖蕩演藝圈多年，鮮少傳過緋聞，不過身邊不乏追求者，她也透露從美國、越南到台灣，遇過條件不錯的男士，但為了圓母親看她在台發光發熱的心願，她目前不會想其他的事，認真打拼事業。

(中時電子報)