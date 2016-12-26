民法修正案》挺同婚破3萬人 反同婚要衝立院

立院審婚姻平權案， 護家盟陳情爆衝突，企圖攀爬進入立法院。（王英豪攝）

婚姻平權爭議沸騰，立法院司法及法制委員會今天審查民法修正案，挺同婚與反同婚團體各自動員上萬人集結於立院周邊濟南路、中山南路，分庭抗禮，也是正反雙方首度正面交鋒，節制10時許，雙方各已有超過萬人到場聲援。

「停止審查、交付公投！」反同婚團體訴求不變，下一代幸福聯盟家長代表曾獻瑩表示，同婚爭議目前仍是「零共識」，立院卻打算強行闖關、黑箱作業，更有違憲之虞，政府也沒有影響評估、恐衝擊教育，不應由少數人決定。

包括下一代幸福聯盟與青年代表、搶救台灣希望聯盟、捍衛家庭學生聯盟、全國宗教大聯盟，以及選民代表到場，高喊「停止審查、交付公投」口號。民調有6成不認同改變婚姻定義，同婚不應僅為是非題，而是選擇題、申論題。

「天公伯都看不下去了！」林姓選民代表更控訴，偏鄉年輕人口越來越少，孩子上台大後參與同志運動，昨已到場徹夜守候，「哭給阿公阿嬤聽。」

主辦單位稍早要群眾「再向前一步」、湧向立院大門，高喊「尤美女下台！打開大門、公平紀錄！」不少人企圖翻越圍牆，警方以大聲公安撫現場情緒，但陳情民眾自備棉被、枕頭，持續試圖跨越鐵欄杆，目前警方正對峙中。

「爭取婚姻平權，用愛守護立院。」台灣同志熱線諮詢協會、台灣同志家庭權益促進會、台灣同志人權法案遊說聯盟等多個挺同婚團體，亦動員群眾聲援立委頂住壓力、將法案送出委員會，稍早主辦單位宣布現場已超過3萬人。

台灣同志諮詢熱線協會資深研究員呂欣潔表示，上回11月17日委員會審查遭反方激烈行動阻擋，今審查勢必也將歷經波折，希望邁向下一步，法案審查只是同志彩虹路的中途站、而非終點站，「不達婚姻平權，絕不下車。」

上午近9時，在《彩虹》歌曲聲中，現場群眾共同拉起巨型彩虹旗，濟南路湧現彩虹浪。包括真光教會、同光同志長老教會牧師現身疾呼，支持婚姻平權。婦女新知基金會董事翟欣怡也呼籲，「不要為了別人的惡犧牲自己的美。」

(中時)