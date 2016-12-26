綠營人士赴港遭拒 張小月：我也無法入境香港

520以來，已發生過多名綠營人士入境香港遭拒的情形，陸委會主委張小月今（26）日在立法院接受質詢時證實，目前包括她本人在內，政務官赴港都遭限制入境，縣市首長方面只有藍營副首長可以入境。

張小月指出，除了立委之外，她本人也無法入境香港，目前政務官都被限制入境，若要前往需先讓港府了解赴港理由，港府也在揣摩北京高層上意。至於縣市首長、局處首長部分，申請提出赴港的比較多是綠營的縣市首長，但就實例來看，只有藍營的副首長可以進去香港，港府這樣的作法不恰當、不友好。

張小月表示，新政府上任後，兩岸關係出現變化，導致立委、學者赴香港沒有辦法入境，呼籲中國大陸應該要來落實港人治港的承諾，並呼籲香港政府重視與臺灣的雙邊關係，我方也一直在跟香港政府接洽。

(工商)