喬治麥可辭世 曾說出櫃沒讓自己更輕鬆

英國男歌手喬治麥可辭世，享年53歲。他從1個萬人迷男孩變成超級巨星歌手兼詞曲創作者，吸毒和男同志身份使他的私生活備受關注。但出櫃多年的他坦承，這沒讓自己生活更輕鬆。

「時人雜誌」（People）報導，公關證實，喬治麥可（George Michael）耶誕節當天辭世。

法新社報導，他近年很少公開露面，卻因連串離奇意外登上頭條，而不是因為自己的音樂，有些事件甚至牽扯毒品。

喬治麥可是1名男同志，1998年在美國洛杉磯1處公園廁所內因猥褻行為遭逮而出櫃，受訪時也不避談私生活。

「英國廣播公司」（BBC）2014年3月18日刊登對喬治麥可獨家專訪說：「因為一些奇怪的理由，做為出櫃男同志，我的生活沒有比較輕鬆。其實，恰好相反。」

法新社報導，他2009年接受英國「衛報」（The Guardian）訪問時說：「他們因公廁裡的那些事和吸毒，而把我當成悲劇。大部分人不會追求那些事，我覺得，這些讓人們從羨慕，變成去找你的弱點。」

「但我甚至已不再覺得這些是弱點，這就是真正的我。」

然而，他健康問題的傳聞甚囂塵上。

英國搖滾傳奇艾爾頓強（Elton John）目前的伴侶費尼許（David Furnish），2009年曾談到有朋友擔心喬治麥可的健康。但喬治麥可回應，艾爾頓強「應該過好自己的生活」。

2010年他駕駛四輪驅動車撞進倫敦1家商店，被發現曾吸食古柯鹼並有處方藥的影響，後來遭判入監8週。

喬治麥可2011年宣布跟長期伴侶高斯（Kenny Goss）分手，並因感染肺炎而在維也納1家醫院靜養數週，後來他說自己將不久於人世。

2012年他在倫敦奧運閉幕式登台演唱新歌「White Light」，受到矚目。不過隔年喬治麥可又因為跌出搭乘的高速馳騁汽車，由飛機緊急後送就醫，健康出問題的傳聞再度不脛而走。

去年喬治麥可在推特發文駁斥他吸毒的報導說：「不要相信報紙今天引述我已不再相識的人所說的垃圾，而且我有將近18年沒見過那個人。」（譯者：中央社何宏儒）1051226

(中央社)