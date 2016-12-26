把警當買家 周男手拿毒品露餡認栽
周姓男子日前在一家超商進行毒品交易，手拿俗稱「G水」的二級毒品MDMA向跟監辦案的便衣刑警問說「是否來買毒品的」，當場露餡被捕，隨後在其座車及住處起出琳瑯滿目的毒品。
高市警局刑事警察大隊偵三隊9分隊12月初於網路巡邏發現周男涉嫌透過網路平台販賣俗稱「G水」的MDMA ，並在高雄市鳳山區住家將罐裝「G水」分裝後再上網兜售牟利。
警方經連日跟監蒐證，日前在高市左營區曾子路一家便利超商見周男於超商前久站，形跡可疑，於是偽裝路人就近埋伏，不料，周男見到便衣刑警，即手拿2瓶「G水」上前詢問是否為網購買家。
員警臨危不亂，藉故離開後，即通報支援警力前來，待買家前來取貨時，將兩人當場逮捕。
警方除查扣周男拿在手上的2瓶「G水」，並於其隨身皮包及座車上，查獲「G水」5瓶、安非他命13包毛重73.7公克、大麻2包毛重1.8公克、毒品咖啡包10包毛重78.6公克、一粒眠68顆、搖頭丸41顆、各式威而鋼154顆、空氣槍1支等。
警方隨後於周男鳳山區八德路住所搜索，查獲一粒眠300顆、「G水」9瓶、大罐G水1罐毛重500公克及分裝瓶罐、分裝貼紙、刻度吸量管、夾鏈袋一批、安非他命吸食器、電子磅秤等。1051226
(中央社)
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