審婚姻平權法案 許毓仁：目標出委員會

國民黨立委許毓仁（圖）針對審查婚姻平權法案表示，26日目標是將綜合版本出委員會，交付協商。無論結果如何，社會對婚姻平權的討論已進了一大步，大家要堅定地走下去。中央社記者徐肇昌攝 105年12月26日

國民黨立委許毓仁針對審查婚姻平權法案表示，今天目標是將綜合版本出委員會，交付協商。無論結果如何，社會對婚姻平權的討論已進了一大步，大家要堅定地走下去。

立法院司法及法制委員會26日審查婚姻平權法案，許毓仁昨晚在臉書發文表示，大家很關心今天立法院的狀況，正反雙方陣營都有集結，再次呼籲雙方理性，不要發生衝突。

對於今天審查的狀況，許毓仁指出，今天四案併審，分別有民進黨立委尤美女、時代力量民法修正案、民進黨立委蔡易餘專章，以及他的提案。在大體發言後，將進入逐條，估計會有立委提修正動議，而他也會提一條民法第971條之1的修正動議。

許毓仁說，今天的目標是綜合版本出委員會，交付協商，若有群眾衝入或是外面發生暴動就會停止審查。且今天審查完還不是最後，交付協商，最快明年4、5月才有機會二讀，到時候113位委員需要過半通過才算正式通過法案。而他也提到，明年可能會有專法版本出現。

許毓仁表示，此次修法的重點法條，分別是新增第971條之1，同性及異性婚姻當事人，平等適用夫妻權利義務，以及修正第972條、第980條、第983條，及第1079條之1等有關婚約由男女改為雙方自行訂定，以及收養子女，法院不得以性別認同為由而歧視對待。

許毓仁表示，國民黨立法院黨團並沒有禁止藍委出席今天的審查，4位國民黨司委會立委都會到，他也一定會堅守到底。

許毓仁說，無論最後結果如何，通過哪一個版本，社會對婚姻平權的討論已經進了一大步，過去這個法案跟本連排入委員會的機會都沒有。這條路又長又孤單，隧道的盡頭是曙光，大家一定要堅定地走下去。

許毓仁指出，婚姻平權是多元性別者能否被國家肯認為正當公民的重要關鍵。如果有一個機會，「法律不應只是最低道德標準的規範，而是彰顯社會進步價值的典範」，那麼婚姻平權法案的通過是一個歷史時刻。1051226

(中央社)