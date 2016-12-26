犬隻闖軌道 北捷文湖線延誤10分鐘

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台北捷運公司今天表示，上午因一隻中型犬闖入軌道，文湖線動物園站至辛亥站間軌道斷電捕狗，造成列車延誤近10分鐘。

北捷表示，上午8時16分，一隻中型犬闖入文湖線木柵站與動物園站間的列車軌道，為誘捕該犬隻，8時25分至32分間將動物園站至辛亥站間的軌道斷電。

北捷說，後續順利將該犬隻帶出軌道，因不清楚是流浪犬還是有人飼養的犬隻，將犬隻送動保處處理。此事造成列車延誤約10分鐘，目前文湖線已恢復正常營運。1051226

(中央社)