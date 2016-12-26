警員不再餓肚子 行動補給車立院首上路

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立法院今天審查婚姻平權法案，1200名警力在周遭維安。警政署出動專屬警方的「行動補給車」，提供甜甜圈、咖啡、三明治及奶茶等，讓前線員警不再餓肚子。

立法院今天審查婚姻平權法案，挺同、反同等團體也在周遭集會，共有1200名警力維安。

特別的是，警政署首度出動3輛專屬於警方「行動補給車」，免費提供奶茶、三明治、甜甜圈、豆花、起司派、咖啡、培果及橘子，讓辛苦在前線值勤的員警肚子餓時，可以隨時補充體力。

3輛行動補給車抵達現場時，工作人員掛起了「同仁們辛苦了，來加個油吧！」布條。一名林姓警員表示，以前支援集會勤務時，都是等長官統一訂購便當，但勤餘時難免肚子餓，看到有補給站，終於可以讓自己的肚子「鬆口氣」。1051226

(中央社)