反同婚團體：停止審查 交付公投

反同婚團體今天表示，同性婚姻目前在台灣是零共識，呼籲立法院停止審查、交付公投，若立院強行闖關，不排除發動公投，也尊重各區選民行使罷免權的決定。

立法院司法委員會今天審查攸關同性婚姻的民法修正案，下一代幸福聯盟上午在立法院正門中山南路上舉行「婚姻家庭‧全民決定」活動，呼籲停止審查、交付公投，包括全國宗教大聯盟、搶救台灣希望聯盟等代表也與會。

下一代幸福聯盟先前委託聯合行銷公司進行電話民調，12月13日至15日針對全台22縣市抽樣調查，有效樣本數1110人，在95%信心水準下，正負抽樣誤差值為2.9個百分點。

下一代幸福聯盟家長代表曾獻瑩表示，從全國民調看出，52.6%民眾不希望改變民法中婚姻的定義，57.1%民眾認為可另立法保障同性伴侶權益，76.4%支持公投來解決爭議；74%民眾也認為同性婚姻通過後會影響教育內容，70.8%擔心會影響孩子的成長和未來對象的選擇。

台灣宗教團體愛護家庭大聯盟表示，同性關係法制化和改變婚姻定義具有高度爭議，將衝擊每個家庭、影響世代子孫，現在社會已嚴重對立，立法不能違背全民共識，行政部門應主動召集專門進行法案分析與評估，在評估報告完成前，應暫停立法進度。

中華民國一貫道總會副理事長張明致表示，所謂一陰一陽，有男就有女，如果男生跟男生、女生跟女生結婚，就可能絕子絕孫，雖然尊重同志的自由意願，但反對修改民法，就像尊重抽菸者的權利，在公眾場合另闢吸菸專區，但反對全民一起吸二手菸，因此堅決反對同婚納入民法，如果走到二讀程序，也呼籲要記名投票，要立委負起責任。

捍衛家庭學生聯盟總召施俊宇指出，選擇站出來是希望讓大家知道年輕世代也有反對同婚修民法的聲音，如果同婚修民法將對異性戀造成影響和衝擊，為守護未來，也避免造成世代對立，呼籲立院停止審查。

曾獻瑩指出，同性婚姻目前在台灣是零共識議題，呼籲立法院停止審查，將同婚議題交付公投，立院審查就是強行闖關、黑箱作業，沒有給時間和空間和社會對話，公投才是真正的民意，若立院堅持讓民法修正案出委員會，就是民主的失敗，未來不排除發動公投，立委若違反各區選民的期待，也尊重各區選民行使罷免權的決定。1051226

(中央社)