新北2017土地公告現值出爐 14年來首下跌
新北市2017年度公告土地現值評議結果出爐，公告土地現值較2016年平均下跌0.37%，終止2003年以來連續14年上漲的趨勢，今年地王由板橋新府路、縣民大道交叉口的板信商業銀行雙子星總部大樓8度蟬聯，每坪達247萬餘元，較今年約下跌3.6%。結果將在明年元旦公告。
地政局指出，受國內整體經濟情勢不佳、不動產稅制紛擾以及買賣雙方對價格認知差異，市場呈現保守觀望態度，交易量有明顯下滑情形，依實價登錄資訊分析部分地區預售屋及新成屋價格，呈下滑走勢，但因目前利率水準持續低檔，買賣雙方採取觀望態度，成交行情大致為持平至微跌趨勢，整體地價波動並不顯著。
不過新北市有近2成地價區段因反映實價登錄行情、加上部分整體開發區開發完成，以及都市計畫變更提高土地使用強度適度調整，仍呈上漲趨勢，其餘高達8成地價區段呈現持平或下跌。
買賣交易量較多的行政區，板橋、永和受整體情勢不佳，市場銷售及成交價格略有鬆動呈現下滑走勢，2017年公告土地現值下跌2.16%及1.78%，淡水、五股受淡海新市鎮及洲子洋重劃區新成屋價格向下修正影響，分別下跌1.02%及0.96%；惟新店、土城因有中央新村北側區段徵收區及土城暫緩發展區市地重劃範圍完工，適度反應市場行情分別上漲1.98%及1.64%，其他各行政區多呈現微幅調整。
(中時)
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