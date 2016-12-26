台大及國北教大合併「八字沒一撇」

台大及國北教大最近又開啟合併案討論，一旦雙方都有意願，最快也要3到5年才能完成。台大校長楊泮池及國北教大校長張新仁今天均表示，將透過徵詢師生意向及透過校務會議投票兩階段來決定是否合併，但目前「八字沒一撇」。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部及國立大學預算，清華大學及新竹教育大學去年11月完成合併，立委希望這個合併案成為典範，讓之後的台大及國北教大合併有參考對象。

國民黨立委蔣乃辛詢問清大校長賀陳弘，清大與竹教大合併後，原本竹教大師資培育的功能是持續嗎？還是竹教大併進來後，轉為教育研究，不再培養國民教育的師資？

賀陳弘回應，師資培育是竹教大的光榮傳統，兩校合併後，師資培育及教育研究將並行，原本竹教大師資培育的工作不受影響。他表示，美國柏克萊大學、史丹佛大學都有很好的教育學院，他們同時培養師資及進行教育研究，兩者不衝突。

至於台大及國北教大的合併案斷斷續續談了20多年，最近又重起討論。楊泮池表示，將調查學校師生的意向，如果有合併意願，台大和國北教大會將制度調整成一樣，之後再經由校務會議投票，若有2/3同意，才會開始進行合併。

「對於合併案，台大平常心看待。」楊泮池表示，台大原本要在明年1月7日校務會議中徵詢合併意願，但因為老師、學生意見很多，因此當天暫不討論此議題，將蒐集更多意見後，再往前走。

張新仁則說，台大和國北教大的合併已談了20多年，爭議很多，「本校坦然面對」。不過她認為，一旦兩校決定合併，也要花3到5年才能完成，不容易。

民進黨立委黃國書說，台大和國北教大的合併案，不是教育部主導，而是由下而上，原則上立法院不會反對，但提醒兩校要有高度共識及確定合併後會加分，才去進行。

(中時)