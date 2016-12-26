冷氣團27日南下降逾10度 跨年氣溫回升
把握好天氣，中央大學大氣系副教授吳德榮今天表示，明天鋒面和大陸冷氣團南下，大台北地區氣溫驟降至攝氏14度，跨年當天氣團減弱，明年元旦氣溫持續回升。
中央氣象局表示，今天全台白天高溫上看27至29度，各地感受明顯炎熱，不過，明天起鋒面和大陸冷氣團南下，氣溫將驟降，大台北地區氣溫驟降至14度，沿海空曠地下探12度、13度。
中央大學大氣系副教授吳德榮今天在洩天機教室表示，明天北台灣溫度變化超過10度，週三將是冷氣團威力最強的時候，北台灣沿海空曠地區最低溫將在12、13度左右，都會區也會降至14度上下；中部最低溫也會降至13、14度，南部最低溫則會降至14至16度。
降雨部分，吳德榮說，明天起至週四，迎風面的北部、東半部天氣陰冷，有局部雨，週三、四台灣附近中層水氣增加，中南部雲量增多，也有零星、少量降雨的機率。
是否可能會降雪，吳德榮分析，週三、四有水氣，但氣溫不夠低，降雪的條件稍差；但或可能有霰、小冰珠等固態降水，或者霧淞發生的機率，可以再仔細觀察。
至於跨年天氣，吳德榮補充，30日白天起至31日冷氣團緩慢減弱，氣溫小幅回升；東半部有局部雨，北部雲量較多，新竹以南天氣晴朗，元旦氣溫將繼續回升。1051226
(中央社)
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