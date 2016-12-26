北農案 柯文哲怨新潮流打不過就跑掉

台北市長柯文哲（圖）26日談到台北農產運銷公司人事爭議案時，埋怨此事是農委會跟民進黨新潮流惹出來的，結果打不贏張榮味勢力就跑掉，害他必須善後。中央社記者吳翊寧攝 105年12月26日

台北市長柯文哲今天談到台北農產運銷公司人事爭議案時，埋怨此事是農委會跟民進黨新潮流惹出來的，結果打不贏張榮味勢力就跑掉，害他必須善後。

不過，結束廣播專訪後，柯文哲受訪時，媒體詢問，說新潮流打不過就跑掉，是否擔心跟新潮流翻臉？柯文哲尷尬回應「我剛剛這樣講嗎？」

柯文哲上午接受媒體人周玉蔻專訪，談到北農人事案時表示，他選台北市長的時候，北農董事長跟總經理是誰他都不知道，他選舉時沒靠樁腳，北農只要品質跟價格OK，他都不去管。

柯文哲表示，520後農委會主委曹啟鴻跟民進黨秘書長洪耀福來找他，說要換掉北農總經理韓國瑜，由農委會官派常董劉聖鴻來處理此事，「然後問題就開始了」。

柯文哲說，兩軍作戰指揮權要統一，北市府就配合，結果農委會做什麼也不跟他講，就把兩席農委會常董換掉，變成7席常董中張榮味占3席、北市府1席，還有1席中立派。

他說，他看常董席次，明顯董事長選不贏，因此一開始想息事寧人，把北市府派董事長徐長仁換掉，選一個三方都可以接受的董事長林秋慧，讓韓國瑜自己辭職來當市政顧問，不要開除，大家都有面子。

柯文哲接著爆料，但農委會沒有照講好的去做，跑去跟陳益宗接觸，開臨時常董會，把董事長換成陳益宗，「結果就被黑吃黑了，陳坐上去（董事長）後不肯下來」。

柯文哲說，他後來對此事發脾氣，跟農委會說照他的方法去做，若出事他負責，但農委會不放心，說要開股東會重選所有董事，結果監察人被恐嚇跑掉了。北農人事爭議是農委會發動的，「結果打不過就跑掉了」，「現在還有在幹嘛嗎？沒有了」。

周玉蔻詢問是否因此事跟新潮流翻臉？柯文哲回應「我就很生氣，事情都你們惹出來，打不過（張榮味）就跑掉」，他只好善後，現在打給劉聖鴻都不接電話。

對於外傳張榮味恐嚇他又恐嚇許長仁，柯文哲說「江湖上是這樣傳言」，但他也不會聽張的，市長24小時有警察保護。

周玉蔻說，外界會認為柯文哲在此事上態度不堅定，劈腿民進黨跟張榮味勢力？柯文哲說「管他的，我劈什麼腿？」他也沒理張榮味，只是覺得不需要殺成那樣，只要農產公司品質好、價格合理，他不管誰來當總經理。以前北農都是虧錢，韓國瑜當總經理時至少是賺錢的，「你看以前有多黑」。

柯文哲說，北農一事讓他體悟到「指揮權要統一，講清楚誰指揮誰」，各做各的就一塌糊塗。現在既然北農的事情攤開了，就藉機把北市府六大公司全部重整，例如釐清總經理有沒有權力不經過董事會發幾十萬的獎金，要不是因為這件事，他都不知道。1051226

(中央社)