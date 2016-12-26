喬治麥可辭世 演藝圈名人震驚天才殞落

唱紅「去年耶誕」（Last Christmas）的知名英國男歌手喬治麥可（GeorgeMichael）在耶誕節當天過世，享年53歲，震驚演藝圈，名流藝人紛紛透過社群媒體表達沉重的感傷與哀悼。

過去與喬治麥可共組轟合唱團（Wham）的安德魯瑞吉里（Andrew Ridgeley）推文說：「痛心失去我深愛的朋友。我、他的摯愛、他的朋友、音樂圈、全世界。永遠的愛。」

「死侍」萊恩雷諾（Ryan Reynolds）推文說：「喬治麥可是仁慈又溫柔的靈魂。」

時人雜誌（People）網站報導，美國名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）推文：「我剛聽到我的朋友＠喬治麥可的死訊，他是如此耀眼的天才，我好難過。」

英國歌手艾爾頓強（Elton John）在Instagram上貼出他與喬治麥可的合照，說：「我深感震驚。我痛失深愛的好友，1個最仁厚、最慷慨的靈魂和一流藝人。我的心與他的家人和粉絲同在。」

「神鬼戰士」男星羅素克洛（Russell Crowe）簡短推文寫說，「安息吧，喬治麥可。」

英國諧星瑞吉葛文（Ricky Gervais）推文：「不敢置信，安息吧喬治麥可。」

近來以「兜風KTV」（Carpool Karaoke）單元大受歡迎的「深夜秀」（Late Late Show）主持人詹姆斯柯登（James Corden）推文：「有記憶以來我就一直深愛喬治麥可，他總是能帶來啟發，永遠走在時代最前端。」

美麗佳人雜誌（Marie Claire）創意總監賈西亞（Nina Garcia）推文說：「我仍舊相信他的音樂是上帝給人們最好的禮物之一，願你安息喬治麥可。」

「星艦迷航記」演員喬治‧武井（George Takei）推文：「與眾多璀璨的星星一同安息吧，喬治麥可，你已找到你的自由、你的信念。這是你最後的耶誕節，我們會很想你。」

法新社報導，與「轟」合唱團同一年代的搖滾天團「杜蘭杜蘭」（Duran Duran）在他們的推特帳戶上表示：「2016-再度失去1個才華洋溢的靈魂，向麥可的家人至上我們全部的愛與哀悼。」

前英國廣播公司第一廣播電台（BBC Radio 1）DJ東尼布萊克本（Tony Blackburn）說：「不敢相信，喬治麥可以53歲過世，願你安息。這一年慘事一個接一個，真的好難過，如此的一個天才。」

BBC和法新社報導，喬治麥可的公關發布聲明：「我們以最沉重心情證實，我們摯愛的兒子、兄弟和朋友喬治麥可，耶誕假期期間在家中平靜地辭世」。

公關指出：「在此困難與情緒性的時刻，他的家人希望隱私能受到尊重，在這個階段不會有進一步的評論。」（譯者：中央社許湘欣）1051226

(中央社)