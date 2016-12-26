嘗美味 環境要衛生！新北漁港改建拓觀光
新北市政府農業局為改善漁港港區設施，使航行作業更安全，漁民裝卸貨更便利，故興建深澳漁港西堤碼頭，已於105年11月完工，並預計於後續年度進行漁港景觀改善工程，藉由漁港相關建設，促進漁業及地方觀光產業發展。
本年度改善工程包括新設碼頭、路燈、既有碼頭改善及排水設施改善等，經改善後的深澳漁港煥然一新，除增加船席位，碼頭後方亦新增鋪面約2,000平方公尺，不僅提升漁港環境品質且便利漁民使用漁業設施。
深澳漁港西堤碼頭，附近商家林立，民眾想品嚐當地美食，鯊魚羹、飛魚蛋卷、墨魚香腸、香煎鯖魚、小卷等等在地海鮮美味，碼頭後方腹地可提供停車，讓民眾漫步在漁港碼頭，享受片刻的靜謐與漁村風情。
農業局長李玟表示，為推廣新北漁港的優美景觀與在地的人文風情，農業局計畫改善漁港設施並朝向多元化發展。除服務漁民外，農業局也致力於發展在地觀光。103年已沿著深澳漁港港邊設置全長約310公尺的景觀平台，一眼望去擁有遼闊的視野，更可遠眺九份山區美景，並預計於106年完成觀景平台照明改善工程，傍晚時欣賞海灣落日餘暉，入夜後感受海風徐徐及五彩繽紛的光雕景色。
此外為舒緩假日車位難求的窘境，106年預計將在象鼻岩出入口處增設停車場，提供遊客更多的停車空間，不致因車位難找壞了心情，並方便民眾遊覽深澳岬的海蝕奇景，預估每年可增加5萬人次之觀光遊客數。未來本市各漁港將規劃結合地方特色，建構不同樣貌的主題漁港，以提升漁港遊憩品質，展現新北市漁港特色。
(中時電子報)
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