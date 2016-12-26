網球》杜絕禁藥醜聞 費德勒：盼藥檢更嚴格

前球王費德勒盼藥檢更嚴格。(美聯社資料照)

霍普曼盃即將復出的「瑞士球王」費德勒，過去就曾表示盼藥檢更為嚴格，近日接受訪問再度重申對反禁藥的態度，希望國際網球總會(ITF)加重力道，在網球反禁藥計畫(Tennis Anti-Doping Program, TADP )有更多具體作為。

俄羅斯網球女將莎拉波娃4月底即將禁賽期滿，但對於網壇禁藥傳聞不斷，「費爸」期盼藥檢能跟上腳步。認為網球運動投入資金龐大，卻沒有更多具體作為在反禁藥計畫上，讓他很難接受，「這對我來說並不合邏輯，我很希望看到更多禁藥檢測，尤其是在休季期間。」

費德勒表示，逐場賽後接受藥檢是最佳方式，「譬如大賽的八強賽後，獎金、積分隨之而來，你也必須接受藥檢。我想這會讓球員心理有所認知。」至於休季期間，費德勒也認為應該全球都有相同規範，「不能某些國家嚴格檢驗，有些國家卻從不藥檢。」

「藥檢規範必須是跨國際的，這也是我認為網球反禁藥計畫必須有更嚴謹的作為。」費德勒說，「至於反禁藥計畫資金從何而來，那又是另一個問題。但這是非做不可的事。」

(中時電子報)