國共會談8共識 綠委檢舉違兩岸條例

立法院內政委員會綠委李俊俋針對國民黨副主席陳鎮湘日前赴北京國共會談，與國台辦主任張志軍會面時雙方達成八點共識，認為是政治談判，未事前獲得陸委會授權，正式向備詢的陸委會主委張小月檢舉，陳鎮湘此舉已違反《兩岸人民關係條例》，希望陸委會處理。張小月未明確回應。

藍委楊鎮浯問張小月，如果兩岸新共識是「兩岸同屬一中的一中是一個中華民族」，張主委怎麼看？張小月回答，根據《中華民國憲法》處理。

(旺報)