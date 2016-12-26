同婚公投？尤美女：人非上帝 怎能決定他人人權
立法院今審查婚姻平權相關草案修法，面對反同團體不斷呼籲婚姻平權應由全民公投決定，民進黨立委尤美女今天表示，「任何一個人都不是上帝，怎麼能決定別人的人權要怎麼享有。」
尤美女表示，依據上次委員會決議，要在這個會期完成三個版本的審核送出委員會，不得杯葛，今天是這個會期最後一周，一定要依據決議出委員會。
尤美女指出，台灣是民主社會，本來就可以有不同意見，但是這樣的意見需要更多溝通，法案今天就算送出委員會，還要黨團協商，這個會期本周已經結束，下個會期開始會先總質詢，預計4月底5月初才有可能開始協商法案，中間還有半年時間大家可以溝通協調。
被問到是否希望在下個會期就通過？尤美女表示，這是同志團體期待很久的，但是一個法案要通過一定是社會有溝通。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。