同婚公投？尤美女：人非上帝 怎能決定他人人權

立院法制委員會審婚姻平權法案，一早護家盟等反同團體已開始聚集。（王英豪攝）

立法院今審查婚姻平權相關草案修法，面對反同團體不斷呼籲婚姻平權應由全民公投決定，民進黨立委尤美女今天表示，「任何一個人都不是上帝，怎麼能決定別人的人權要怎麼享有。」

尤美女表示，依據上次委員會決議，要在這個會期完成三個版本的審核送出委員會，不得杯葛，今天是這個會期最後一周，一定要依據決議出委員會。

尤美女指出，台灣是民主社會，本來就可以有不同意見，但是這樣的意見需要更多溝通，法案今天就算送出委員會，還要黨團協商，這個會期本周已經結束，下個會期開始會先總質詢，預計4月底5月初才有可能開始協商法案，中間還有半年時間大家可以溝通協調。

被問到是否希望在下個會期就通過？尤美女表示，這是同志團體期待很久的，但是一個法案要通過一定是社會有溝通。

(中時)