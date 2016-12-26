遼寧艦行經巴士海峽 海空軍全程警戒

我要評比

共軍遼寧艦編隊赴西太平洋首次開展遠海訓練，國防部今天表示，遼寧號航母由5艘作戰艦護衛下，沿我國東南防空識別區外20浬經巴士海峽航行，我方均有預置海、空兵力全程警戒。

國防部表示，中共遼寧號航母由5艘作戰艦護衛下，於25日晚間8時沿我國東南防空識別區外20浬經巴士海峽航行，今天上午9時通過屏東鵝鑾鼻南方90浬(約150公里)續向西南航行，我方均有預置海、空兵力全程警戒、監偵與應處，籲請國人安心。

國防部密切監偵，空軍派遣F-16戰機、海軍派遣船艦等，在我防空識別區內嚴密偵巡。

共軍遼寧艦編隊赴西太平洋海域首次開展遠海訓練，日本也發布消息指共軍編隊出現東海中部水域動態。1051226

(中央社)