提升採茶車交通安全 南投辦宣導

我要評比

南投縣政府今天辦理「採茶工安心上工」宣導，結合公路監理、執法取締機關，介紹採茶車交通安全、逃生、保險、職災給付。

南投是產茶大縣，因此不時有採茶車超載工人、交通事故，11月16日甚至發生採茶車行進起火釀1死4傷事故，引起各界關注，南投縣長林明溱當時高度重視，曾呼籲茶農上山採茶時，應做好車輛安全維護工作，不要使用老舊車輛，也不要超載，避免憾事一再發生。

為更進一步增加茶農、接送採茶工領班、司機對通勤安全及風險的認識，以保障採茶工勞動權益，縣府社會及勞動處上午在國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區，辦理「採茶工安心上工」宣導。

縣府社會及勞動處勞工行政科表示，結合公路總局台中區監理所南投監理站、南投縣警察局交通警察隊、富邦產物保險南投分公司，派專業講師授課，包括採茶作業人員車輛風險保險損防說明、職災補償與勞保職災給付、採茶車交通安全介紹、茶農合法交通運具態樣、採茶車逃生體驗。

勞工行政科表示，盼透過講習、體驗、宣導方式，使參加人員具備安全觀念，並運用合法安全的通勤方式，接送採茶工，另透過勞保或其他商業保險規劃，減低載送過程可能產生的風險，保障勞動者權益。1051226

(中央社)