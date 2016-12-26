擴大核心利益 環時：遼寧艦隊應出第二島鏈

中國航空母艦遼寧號24日赴西太平洋海域開展遠海訓練，25日首度駛出第一島鏈。香港軍事專家表示，此舉有警示台灣、美國的作用，為「戰備性質的巡航」。（圖/中新社）

連日來，中國航母遼寧艦與數艘驅護艦組成編隊，艦載攜多架殲—15戰鬥機和多型直升機開展跨海區訓練和試驗任務。（圖/中新社）

面對美國總統當選人川普頻頻挑戰中國的「一中」政策底線與南海擴權行動，北京除了透過外交抗議外，也以實際行動表態。中方不僅加緊在南海部署飛彈，更出動遼寧艦編隊駛出第一島鏈。

中國官媒《環球時報》26日發表社論指出，中國航母艦隊遠行決不是要挑釁美國，也不是要重塑海上戰略格局。但是中國航母艦隊如果有能力到美國的「核心利益區」附近經常去轉轉，將會使美國對中國單方面施壓的局面產生改變，而中方在向華盛頓提出合理要求時，對方將更容易理解。

文中指出，儘管中國目前只有一個航母編隊，但它應該有能力，也有勇氣往遠處走。它不僅要出第一島鏈，還應當出第二島鏈，走向中國艦隊從未以巡航方式到達過的海域。

文中稱，中國艦隊早晚是要去東太平洋巡航的，等到中國航母艦隊有能力出現在美國的近海時，必將觸動人們關於海上規則的大量思考。環時並強調，中國不需要急於走到那一天，但那一天顯然也不應無限拖下去。

中國航母遼寧艦及多艘戰艦組成的編隊近日開展跨海區訓練，穿過第一島鏈，進入西太平洋，外界認為，這是中國航母混合艦隊的一次亮相。有分析認為，這支艦隊將赴南海。環時指出，這是中國航母戰鬥力和活動區域更上一層樓的新加冕禮。

中國海軍遼寧艦編隊24日赴西太平洋海域展開遠海訓練，圖為遼寧艦正在航行的畫面。（圖/中新社）

多批次殲-15艦載戰鬥機12月23日在黃海海空域從遼寧艦飛行甲板起飛昇空，開展跨海區訓練和試驗任務。（圖/中新社）

文中指出，航母是戰略工具，它應當用來向世界展現中國的力量，宣示北京的決心。航母可並非戰爭到來時才有用，它每一天都會被用來維護國家利益，塑造外部世界對中國的態度。

因此中國航母一定要遠行。中國的核心利益都在近海，但維護核心利益的方式卻不能靠打「陣地戰」。航母的活動範圍必須遠洋化，把圍繞中國核心利益的角力擴大、分散到更廣闊的範圍，減輕中國沿海壓力。

文中指出，遼寧艦編隊必將形成西太平洋國家和地區最具戰鬥力的一支海軍艦隊，但它與美國主力航母艦隊的戰鬥力和經驗相比，都仍存有差距。遼寧艦編隊代表了中國海軍上升路上必須經過的一個階段。

而在中國官方的定義中，遼寧艦屬於海軍科學試驗艦。文中指出，中方國產航母正在建造過程中，未來一些年中國將擁有多艘航母，形成更具戰鬥力的編隊，這大概沒什麼懸念，而且那一天不會太遙遠。

此外，環時指出，遼寧艦既然是試驗艦，它所測試的就不應僅僅是軍事技術層面的問題，還應包括航母所扮演的地緣政治角色，世界其他主要力量對中國建設藍色海軍的反應等。

環時並指出，中國新航母需要加快下水，形成航母有效戰力的工作不能慢騰騰的，中國海軍應當有只爭朝夕的精神。此外，北京需要摸索在南美洲建立海軍補給點，而這項工作起碼現在就應開始認真籌畫。

文中強調，中國軍隊必須果敢，屬於權利範圍內的事說幹就幹，誰招惹就反擊他。中國不輕易發怒，但逼急了管你是誰，掄起拳頭就打，抬腳就踹，有什麼代價舉國一起承擔。中國只有這樣做，戰略威嚴才能牢牢樹立起來。

(中時電子報)