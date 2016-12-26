總統將訪4國 李大維：邦交不會有問題

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總統蔡英文明年1月7日到15日啟動9天8夜「英捷專案」出訪中美洲4友邦尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉及薩爾瓦多。外交部長李大維（圖）26日表示，目前這4個國家的邦交不會有問題。中央社記者徐肇昌攝 105年12月26日

總統蔡英文明年1月7日到15日啟動9天8夜「英捷專案」出訪中美洲4友邦尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉及薩爾瓦多。外交部長李大維今天表示，目前這4個國家的邦交不會有問題。

立法院外交及國防委員會上午邀請李大維報告「台聖斷交事件之檢討與後續作為」。

民進黨籍立委陳亭妃詢問， 聖多美普林西比與中華民國斷交，大家討論是否有下一個，是梵蒂岡、布吉納法索、史瓦濟蘭、瓜地馬拉、尼加拉瓜，還是巴拿馬？都被點名。

李大維表示，壓力始終存在，但外交部所有同仁，尤其第一線同仁可以說是奮戰不懈，完全沒辦法完全保證，但他可以肯定來講，「現階段可以把局面穩得住。」

陳亭妃表示，外交部次長侯清山之前說，還有1個國家外交亮黃燈，有人揣測是蔡總統即將出訪的4個國家之一尼加拉瓜，是否如此？

李大維表示，尼加拉瓜狀況相當穩定，新任總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）和夫人在當選第2天就曾和蔡總統通電話，蔡總統表達慶賀之意，奧蒂嘉表達歡迎也希望看到蔡總統參加他元月10日的就職大典，這是非常清楚的。

陳亭妃追問，所以蔡總統即將出訪的4個國家目前絕對不會有問題？李大維表示，「不會有問題。」1051226

(中央社)