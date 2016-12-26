喬治麥可情史豐富 曾與黛妃傳緋聞
唱紅Last Christmas的英國流行樂壇天王喬治麥可於耶誕節辭世，這番巧合使他的一生增添幾分傳奇，他曾自曝與已故英國王妃黛安娜相互欣賞，但最後急踩煞車。
喬治麥可（George Michael）2008年與出版商敲定以600萬美元的代價發行自傳，版稅金額當時堪稱創下英國出版界天價，至於代價就是，他驚爆曾與黛安娜有段彼此看對眼的過往。
這位英國流行樂壇天王是黛妃的民間好友之一，還記得黛妃香消玉殞時，喬治麥可悲慟欲恆並獻唱You Have Been Loved，這首曾是英國流行歌曲排行榜亞軍的單曲，他唱得絲絲入扣，友人透露他們彼此的情感緊密度絕非只是好友。
喬治麥可自稱，黛妃和他合得來也談得來，特別當她與查爾斯王子婚姻亮紅燈，不諱言彼此之間的關係曖昧又走得近，並說感覺黛妃很喜歡他，自己也被這位英國王室人氣最高的成員深深吸引。
雖然喬治麥可已公開出櫃，而且身邊還有跟著他長年的同性伴侶，並曾宣示將會共度餘生，但是喬治麥可差點把持不住，也曾幻想與黛妃有親密關係，還好他及時喊停，否則後果難料。
其實不必靠黛妃炒作知名度，喬治麥可也常是影劇版及社會版的頭條人物，因為他的私生活確實不太光彩，包括1998年公廁猥褻被捕，2006年在公園勾搭卡車司機，加上攜毒和酒駕不斷。1051226
(中央社)
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