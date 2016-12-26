警力進駐立院周邊 行動補給站開進立院
立法院司法及法制委員會今天審查婚姻平權法案，大量警力進駐，警察行動休息補給站也開進立院，提供餐點、水果；內政部警政署督察室主任周威廷表示，一定滿足同仁使用不匱乏。
立法院司法及法制委員會上午審查婚姻平權法案，周邊都有優勢警力駐守，院區內警力部署滴水不漏，康園餐廳外設有警察補給站，咖啡行動車提供咖啡等飲料，以及橘子、甜甜圈等餐點。
周威廷受訪時表示，警政署認為最近大型活動很多，員警長時間執行勤務，非常辛勞，基於體諒同仁，特別設置警察行動休息補給站，因為聚眾活動地點不一定，要能機動性、提供餐飲比較完整，所以請警察之友總會委託民間餐飲業者提供餐飲，讓員警可以補充體力、加個油，有個休息的地方，也比較有尊嚴。
周威廷說，餐點取用的速度很快，第一桶咖啡已經取用完，換上第二桶；至於餐點金額要看取用數量才會結算，「一定要滿足同仁取用不會匱乏」。1051226
(中央社)
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