NBA》後鄧肯時代首次聖誕節 馬刺擊潰公牛
進入後鄧肯時代的馬刺，26日迎來第一個聖誕節，靠著艾卓吉與里歐納德合力攻下58分，119比110打爆來犯的公牛。
馬刺昔日三巨頭隨著鄧肯退役，帕克與吉諾比利逐漸老化，全新的馬刺倚賴著里歐納德與艾卓吉兩位大將撐場面，艾卓吉全場20投15中，攻下33分、9籃板，里歐納德14投7中，貢獻25分、10籃板，本季才加入的保羅蓋索12分、7籃板，帕克13分、8助攻，最終以19分之差輕鬆拿下2連勝，最近8戰只輸過1場。
公牛吞下3連敗，生涯第12次在耶誕節出賽的韋德，此役砍進24分，得分突破300大關，來到301分。吉米巴特勒19分，泰吉布生12分、7籃板。
(中時電子報)
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