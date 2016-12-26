「台中耶誕YA」閉幕 11萬遊玩人次創歷年新高

「台中耶誕YA」25日晚上閉幕，吸引很多民眾把握最後1天機會，全家出動一同前往拍照、遊玩，市政廣場瞬間擠滿人潮。（陳世宗攝）

現場有民眾利用浪漫氛圍向女友求婚成功，為整個活動畫下圓滿句點。（台中市政府提供）

台中市政府新聞局主辦的「台中耶誕YA」25日晚閉幕，不少民眾把握最後一天機會，全家出動一同前往拍照、遊玩，市政廣場瞬間擠滿人潮。新聞局表示，今年增設多項遊樂設施、延長開放時間，短短17天的活動，共吸引11萬人次前來，創下歷年新高，現場更有民眾利用浪漫氛圍向女友求婚成功，為整個活動畫下圓滿句點。

新聞局指出，「台中耶誕YA」活動自12月9日至25日在台灣大道市政廣場登場，設置高18公尺的耶誕樹，還有摩天輪、咖啡杯、旋轉木馬、旋轉海盜船、熱氣球、小火車等遊樂設施，並於耶誕樹前設置「台中四寶」台灣黑熊、穿山甲、石虎及白海豚的大型裝置藝術，宣傳2018台中世界花博，讓市政廣場搖身一變成為華麗的嘉年華會。

昨天是活動最後1天，適逢耶誕佳節，市政廣場湧入近萬民眾把握機會前來拍照遊玩，其中最特別的是，有民眾抓準現場浪漫氣氛，在親友團簇擁下，捧著玫瑰花向女友求婚成功，為活動畫下圓滿句點。

(中時)