NBA》耶誕魔咒？柯瑞三分球7投2中

柯瑞(前)在耶誕節出賽，手感總是冰冷。(美聯社)

(11:36更新 柯瑞不滿出手少)NBA耶誕大戰，騎士靠厄文終場3.4秒準絕殺，在主場以109比108險勝勇士。不過，另個焦點是柯瑞(Stephen Curry)，他全場得15分，三分球7投2中，命中率只有28.6%，失去昔日水準。

柯瑞在耶誕大戰，手感總是超冷。今天之前5次在耶誕節出賽，場均出賽35分鐘，只繳出11.2分，命中率28%的成績，得分從未破20分大關。特別是三分球，5次比賽，三分球24投僅4中，命中率低到17%。

柯瑞今天15分、3籃板、3助攻、3抄截，出手11次，只命中4球。柯瑞賽後也對自己表現不滿，「這個夜晚，我們最後打得沒有紀律性，我們需要的是用不同的方式，打得更加有侵略性，老實說，我不應該只出手11次。」

(中時電子報)