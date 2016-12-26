NBA》耶誕魔咒？柯瑞三分球7投2中
(11:36更新 柯瑞不滿出手少)NBA耶誕大戰，騎士靠厄文終場3.4秒準絕殺，在主場以109比108險勝勇士。不過，另個焦點是柯瑞(Stephen Curry)，他全場得15分，三分球7投2中，命中率只有28.6%，失去昔日水準。
柯瑞在耶誕大戰，手感總是超冷。今天之前5次在耶誕節出賽，場均出賽35分鐘，只繳出11.2分，命中率28%的成績，得分從未破20分大關。特別是三分球，5次比賽，三分球24投僅4中，命中率低到17%。
柯瑞今天15分、3籃板、3助攻、3抄截，出手11次，只命中4球。柯瑞賽後也對自己表現不滿，「這個夜晚，我們最後打得沒有紀律性，我們需要的是用不同的方式，打得更加有侵略性，老實說，我不應該只出手11次。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。