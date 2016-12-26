喬治麥可聖誕節驟逝 「轟」團員心碎

英國歌手喬治麥可(George Michael)聖誕節在家中猝逝，享年53歲。（圖／達志影像）

安德魯瑞吉里發文全文。 （圖／取材自推特）

以經典歌曲《Last Christmas》大紅大紫的英國歌手喬治麥可(George Michael)聖誕節在家中猝逝，享年53歲。喬治麥可曾與安德魯瑞吉里（Andrew Ridgeley）在1981年組「轟！合唱團」（Wham!），兩型男一夕之間擠身成天團，不過樂團在當紅之際解散，而喬治麥可死訊傳出，昔日團員也發文哀悼。

喬治麥可死訊震驚全球，昔日團員安德魯瑞吉里稍早在推特哀悼摯友，直呼「心碎」發文難掩悲傷。英國女團「Bananarama」團員莎拉達令（Sara Dallin）也發文追思，表示痛失友誼最久的朋友「我永遠不會忘記和你有過的美好時光」。

(中時電子報)