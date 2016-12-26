反同團體衝撞立院大門 遭警以束帶制伏

反同民眾衝撞立院後，隨即遭警方壓制。(郭建伸攝)

反同團體試圖翻進立法院抗議。(郭建伸攝)

白衣群眾手被束帶綑綁後，集體坐在立院大門外。(郭建伸攝)

立法院司法法制委員會今審查「婚姻平權法案」，反同團體一早聚集在立法院中山南路前抗議，大約10點半左右，群眾試圖攀爬衝撞立院大門口；但警方人力優勢，只要白衣抗議者翻入後，就隨即制伏，並用束帶將手捆綁住，手被捆住的群眾坐在立院大門集體坐在立院大門。

反同團體主舞台高喊「婚姻家庭、全民決定」，群眾也不斷怒吼要立法院開大門；不過警方也用麥克風回應，趙曉音牧師不應該再讓自己的群眾翻牆受傷，表示作法已違法。

(中時)