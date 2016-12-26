觀光局：國旅卡增加「台灣好行」套裝行程
觀光局長周永暉今早於立院回答立委鄭寶清問及國旅卡爭議時表示，公務人員使用國旅卡用於國內旅遊的方式，從原定三種方案：機關旅遊、個人參加旅行社及參加台灣觀巴行程，對於第三種方案，因交通部長賀陳旦建議，應將「台灣好行」旅遊服務納入，所以第三種方案將擴大納入台灣好行套票，「也就是高鐵、台鐵跟台灣好行部分結合，可透過套票申請跟補助。」
賀陳旦則提及，希望國旅卡盡量結合公共運輸，「朝這個方向繼續跟客運業做調整跟規劃」，希望未來兩個月把方案推出，讓公眾運輸更能服務旅遊。
立委趙正宇強調，國旅卡就是公務員的不休假獎金，為何綁定用於國旅？周永暉答，過去統計資料來看，旅遊只占國旅卡消費20％，消費都在6都占了60％，「也是希望大家能像寶可夢的概念，大家能夠出來走走。」
趙正宇問，機關全部來放假，辦公室鬧空城，難道辦公室要寫「本日公休救國旅」？周永暉回答，任何機關都會調配工作時間，如果跟民眾比較沒有直接第一線接觸，彈性就會比較大。
至於台灣觀巴行程偏貴，周永暉答公務人員還是可以選擇其他行程，賀陳旦解釋行程有搭配人解說。但立委林俊憲還是認為偏貴，路線應該檢討，「怎麼會要一個人也要出車。」周永暉解釋，台灣觀巴是某種程度的自由行。
立委李昆澤質疑，國旅最大誘因，就是要有優質套裝旅遊，但台灣觀巴有94條1日遊路線，而且使用率不佳，2日遊以上則只有10條。
(中時)
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