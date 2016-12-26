張小月：斷交跟九二共識無關

陸委會主委張小月。（資料照片，中央社）

西非國家聖多美普林西比上周三（21日）宣布與我國斷交，今（26）日有立委質疑是否因為蔡政府不承認「九二共識」而遭陸方打壓，陸委會主委張小月在立法院接受質詢時反駁，馬政府時期也發生過甘比亞斷交，中國大陸對台灣的國際空間打壓破壞一直都存在。

張小月指出，聖國斷交警訊早在今年3月外交部已有警示，整個狀況都有掌握，目前21個邦交國中還有一個亮黃燈，國安團隊已在嚴加戒備。

陸委會上周三發出的聲明中怒批中國大陸「誘迫」聖國與我國斷交，有立委質疑陸委會把矛頭指向陸方不利於兩岸關係，陸委會主委張小月，應該反問中國大陸，這樣的操作「一中原則」是想把兩岸關係帶到什麼方向。

張小月表示，聖國斷交是由於中國大陸在聖國面臨財務缺口時藉機操作一中，對於這樣操作的手法，是非常不友好，對兩岸非常負面的作法。中國大陸的破壞壓力多年來存在，政府都有特別注意21個邦交國都的情況，嚴防任何第二個斷交的情形發生。

(工商)