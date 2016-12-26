11月來台陸客再減 全年恐少近80萬人次
台灣國際觀光客已在12月11日突破千萬，比去年提早達標，但根據統計，11月來台陸客比去年同期少了43.25%，預估全年來台陸客約減少80萬人次。
來台第1000萬名觀光客12月11日現身桃園國際機場，比去年提早達標，不過，陸客來台人數卻仍持續下滑。根據統計，今年1月到11月來台陸客有324.2萬人，其中11月來台陸客人數有20萬2986人，比去年同期少了43.25%，預估全年少近80萬人次。
不過，其他國家旅客仍持續成長，像是泰國、越南、日本、韓國等來台旅客都有成長，其中泰國觀光客2萬多人，比去年1萬多人，增幅達9成8最多，但有業者也坦言，其他地區旅客雖增，但陸客銳減，明年台灣觀光市場恐更慘。
交通部長賀陳旦今天在立法院交通委員會表示，已經祭出國旅方案盼輔導業者轉型，但他也坦言，政府太想救旅行社了，未來補貼方式還有許多要修正的地方，才能讓人民有感。1051226
(中央社)
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