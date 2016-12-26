獨檢組搜查青瓦台前任秘書室長寓所

負責調查朴槿惠政府親信弄權干政案和總統朴槿惠涉賄嫌疑的南韓獨立檢察組，今天上午同時搜查青瓦台前秘書室長金淇春和文化體育觀光部有關人士寓所。

南韓聯合新聞通訊社報導，針對干政案核心人物青瓦台前幕僚長金淇春的獨檢組調查全面啟動。

據報導，獨檢組派出調查小組，從今天上午7時開始，在位於首爾鐘路區的金淇春寓所搜查，並獲得其擔任秘書室長時留下的工作紀錄和各種資料。

與此同時，獨檢組還搜查了文化體育觀光部相關人士的寓所。

報導說，此前檢察機關已對金淇春以濫用職權為由，進行立案調查。今年10月，前文化體育觀光部長官劉震龍在接受媒體採訪時透露，金淇春於2014年10月授意文化體育觀光部第1次官迫使6名1級公務員辭職，此後6人全部提交辭呈，其中3人已離開公職。劉震龍表示，青瓦台方面確實提出了上述要求。

獨檢組還正在查辦文化體育觀光部前第2次官金鐘涉嫌請求金淇春將文化體育觀光部前高層幹部安插至平昌冬奧籌委會副主席職位的情況。獨檢組不久前在對劉震龍進行調查後，瞭解到相關情況。

報導指出，金淇春從已故前總統朴正熙執政時開始，就與朴氏一家結緣匪淺，從2013年8月起至2015年2月一直是青瓦台內第2號人物，被稱為總統的「影子」，因輔佐總統掌握總統的一舉一動，也被稱為猶如「大內總管」般的「王室長」。因此，金淇春和青瓦台前民政首席秘書禹柄宇被認為是默認、甚至放任朴槿惠的閨蜜崔順實干預國政。1051226

(中央社)