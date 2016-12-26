吳克群吐露工作無奈 強調沒有放棄音樂

歌手吳克群日前出席新專輯記者會，突然哽咽閃離，引起不少粉絲擔心。他昨晚在臉書訴說身為藝人的無奈與矛盾，但強調「沒有要放棄音樂」，之後也將更努力的專注在作品上。

吳克群日前舉行新專輯「人生超幽默」發表會，突然有感而發，提到做音樂很開心，但要面對音樂以外的事情都很無力，還說「這張專輯對我來說很像是人生當中的壓軸」，一度講到哽咽，說完就把麥克風放地下離去。

吳克群此舉讓粉絲十分擔心，是否暗示將退出歌壇，不過，吳克群於聖誕節晚上在臉書發文表示，「這一陣子，我最常聽到的就是加油和許多的關懷，讓我感到十分感動，真的謝謝你們。」

吳克群也吐露身為藝人的無奈，「我們在唱片圈好像所有事只為娛樂服務、只為點擊率服務，卻忘了自己原來的初衷，原來為了什麼而快樂。」他說，「身為一個創作人，原本只要宣傳自己的音樂，但為了宣傳作品，做了很多與音樂無關的事。我們試著去迎合這個世界，滿足所有要求，直到有一天，很多人忘了你的音樂，只記得你的故事。」

有藝人朋友安慰吳克群「認真就輸了」，但他直言，「面對自己的最愛，最在乎的作品，又怎麼可能不認真？」但他也強調，「我沒有要放棄音樂，我反而想更努力、更純粹的專注在作品上，無論是戲劇、音樂、服裝都只用作品去說話，這也是我唯一會的事，真正快樂的事。」

粉絲朋友也紛紛留言加油打氣，希望吳克群能繼續做自己喜歡的事，帶給大家更多美好的作品。1051226

(中央社)