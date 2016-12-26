遭通緝躲入賓館天花板 警方尾隨揪毒蟲

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新北市警方巡邏發現可疑車輛進入賓館，尾隨查訪發現客房廁所天花板有裂縫，且有微弱聲音。應門林姓女子向警方坦承張姓通緝犯躲進天花板內，警方立即圍捕壓制，起出毒品。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 105年12月26日

新北市警方巡邏發現可疑車輛進入賓館，尾隨查訪發現客房廁所天花板有裂縫，且有微弱聲音。應門林姓女子向警方坦承張姓通緝犯躲進天花板內，警方立即圍捕壓制，起出毒品。

新北市板橋警分局今天表示，員警25日下午巡邏時，發現一輛可疑車輛進入某賓館內。

警方尾隨前往查訪，經警方敲門，房客同意員警入內查看，卻發現廁所天花板有裂縫。

應門的林女，知道無法瞞過警方，坦承有一名男嫌因遭通緝，躲在天花板內。

員警立即通知警力到場支援，協助圍捕，終於將躲進天花板的張嫌拖出。

警方查出，張嫌因2件毒品遭通緝，面臨將到案執行，心虛才躲進天花板內。眼尖的員警，還發現床頭櫃上，有安非他命吸食器，於張嫌身上，查獲5包安非他命，1包海洛因、磅秤及注射針筒。

詢問後，林女、張嫌坦承施用各級毒品，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署歸案與偵辦。1051226

(中央社)