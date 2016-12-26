環時：遼寧艦應遠洋化 突破第二島鏈
中共海軍航空母艦遼寧號編隊日前首次駛出第一島鏈，赴西太平洋訓練。中國大陸環球時報今天發表社評指出，遼寧號編隊應走出第二島鏈，減輕大陸在沿海維護核心利益的壓力。
國防部表示，遼寧號在5艘作戰艦護衛下，25日經宮古島海道向西至西太平洋遠航長訓，26日上午9時通過屏東鵝鑾鼻南方90海里（150公里）向西南航行。
環時社評表示，航空母艦是戰略工具，不是戰爭到來時才有用，而是每天都會被用來維護國家利益，塑造外部世界對中國大陸的態度。
環時認為，大陸的核心利益都在近海，但維護核心利益不能單靠打「陣地戰」，航空母艦活動範圍必須遠洋化，將圍繞大陸核心利益的角力分散到更廣闊的範圍，可減輕大陸的沿海壓力。
社評說，共軍目前唯一的航空母艦編隊「應該有能力、有勇氣往遠處走」，不僅要出第一島鏈，還應當出第二島鏈，而且共軍艦隊「早晚是要去東太平洋巡航的」。
這篇文章說，共軍航空母艦編隊遠行不是為了挑釁美國，也不是重塑海上戰略格局。但若有能力到美國的「核心利益區」附近「經常去轉轉」，將改變美國對大陸單方面施壓的局面。
社評還主張，大陸的新航空母艦需要加快下水，及時形成有效戰鬥力。此外，大陸需要開始認真籌劃在南美洲建立海軍補給點。
所謂的第一島鏈北起日本、琉球群島，中接台灣，南至菲律賓。第二島鏈則北起伊豆群島，經小笠原諸島、火山列島、馬里亞納群島、帛琉群島。1051226
(中央社)
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