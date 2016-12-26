稱遭罷免感受深 柯建銘:反對罷免黃國昌
民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天說，婚姻平權議題，他因稱提專法遭揚言罷免，對挺同婚修民法也遭揚言罷免的立委黃國昌，他感受最深，反對罷免黃國昌。
立法院司法及法制委員會上午審查婚姻平權法案，總計有民進黨立委尤美女、許毓仁、蔡易餘、時代力量黨團各自提出的民法親屬編部分條文修正草案、民法部分條文修正草案等4個版本，法務部長邱太三列席備詢。
民主進步黨立法院黨團總召柯建銘發言表示，婚姻平權法案是台灣社會最衝突的議題，衝突在社會，解決在國會，這不是價值選擇表態問題，而是立法後是否可行？專法有4個版本，目前不提，怕製造社會衝突，「一個價值翻轉當然有人有不安、有惶恐」。
柯建銘說，不論修民法或立專法，目前社會、立法院都沒有共識，因此呼籲各界冷靜，從民法引出的專法幾十種包括公司法、醫師法、勞基法、證券交易法等，專法是平權不是歧視。
他表示，外面運動者不曉得內容，立法院有義務講清楚作出一個解決方案，但目前為止，「離要解決的時間還早」，正反雙方不要互相詆毀、攻擊、貼標籤，這樣只會激化衝突，「革命尚未成功，同志仍須努力」。
柯建銘提到因婚姻平權議題表達立專法也是一種選項，結果被揚言發動罷免，針對因支持同婚修民法，「北北基安定力量聯盟」發動罷免立委黃國昌，昨天宣布已超過提案門檻，柯建銘表示，他反對罷免黃國昌，不應該這種做法，台灣要展現不同聲音能夠對話，不是製造衝突，他感受最深。1051226
(中央社)
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