耶誕節5萬人大撤離 德順利拆除未爆彈

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1顆第2次世界大戰的未爆彈，迫使5萬4000人在耶誕節離開家園。這是德國自柏林圍牆倒塌以來，最大規模的撤離行動。

法新社報導，今天在德國南部城鎮奧格斯堡（Augsburg）的拆除行動，進行了11個小時，總共動員900名警察。當局圍起1500公尺、沙袋環繞周邊的封鎖區，以利拆除行動。

德新社（DPA）引述警方發言人高茨修克（ManfredGottschalk）的話報導，2名專家順利拆除了這顆號稱「大型炸彈」的英國未爆彈。

拆除行動之前，警方挨家挨戶的檢查確認空無一人。

奧格斯堡市長格里柏（Kurt Gribl）表示，拆除炸彈工作下午2時左右才開始，因為生病臥床或殘疾者的人數比預期更多，必需將他們一一遷離封鎖區。（譯者：中央社蔡筱穎）1051226

(中央社)