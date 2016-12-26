106年1月1日起 北市公車站全面禁菸
台北市衛生局今天宣布，民國106年1月1日起，轄內932個公車站、共1150座公車亭將全面禁止吸菸，3月1日正式取締，違規的民眾將依菸害防制法，處新台幣2000元至1萬元罰鍰。
衛生局健康管理處長林夢蕙表示，為了保障民眾等候公車、上下公車免於遭二手菸害，今年與交通局、環保局合作辦理民眾問卷調查，結果高達9成5的民眾支持候車區實施禁菸。
林夢蕙指出，台北市轄內共有932個公車站、1150座公車亭，將於明年1月1日起全面禁止吸菸，並至2月28日止運用海報、跑馬燈、電台廣播、網站、電子及平面刊物、志工加強宣導，3月1日起開始稽查取締。
若違反者，可依菸害防制法第31條第1項規定，處2000元以上、1萬元以下罰鍰。1051226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。