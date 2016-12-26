106年1月1日起 北市公車站全面禁菸

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台北市衛生局今天宣布，民國106年1月1日起，轄內932個公車站、共1150座公車亭將全面禁止吸菸，3月1日正式取締，違規的民眾將依菸害防制法，處新台幣2000元至1萬元罰鍰。

衛生局健康管理處長林夢蕙表示，為了保障民眾等候公車、上下公車免於遭二手菸害，今年與交通局、環保局合作辦理民眾問卷調查，結果高達9成5的民眾支持候車區實施禁菸。

林夢蕙指出，台北市轄內共有932個公車站、1150座公車亭，將於明年1月1日起全面禁止吸菸，並至2月28日止運用海報、跑馬燈、電台廣播、網站、電子及平面刊物、志工加強宣導，3月1日起開始稽查取締。

若違反者，可依菸害防制法第31條第1項規定，處2000元以上、1萬元以下罰鍰。1051226

(中央社)